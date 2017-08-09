В Финляндии исчезла большая группа сезонных работников из Украины - СМИ

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Среда, 9 августа 2017, 08:51

Группа сезонных рабочих из 37 украинцев и трех эстонцев исчезла в районе городка Тууповаара в Финляндии.

Об этом сообщает финский телеканал Yle, передает Европейская правда.

Работники приехали в эту страну на сезонную работу - сбор лесных ягод. По прибытии к месту работ на севере страны, вблизи города Ююка, в последний момент их размещения было отменено.

"Цепочка странных событий начался 30 июля, когда секретарю местного охотничьего клуба Суло Сухонену позвонили и сообщили, что группа иностранных сборщиков ягод требует временного размещения", - пишет издание.

Сборщиков привезли в домик охотничьего клуба в Тууповаара. До 7 августа местные помогали украинцам с пищей. Однако когда 8 августа в домик прибыла полиция, выяснилось, что сборщиков куда-то увезли.

- На дороге я увидел следы микроавтобуса, и понял, что в доме никого не будет, - рассказывает Сухонен.

Где находится группа, неизвестно. Также нет сведений о том, кто их привез и отвез.

Никто из "ягодных оптовиков", с которыми новостной службе Yle удалось связаться, ничего не знает об этой группе сборщиков. Полиция не намерен их искать.

Темы: Финляндия
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