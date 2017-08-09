Чехия дала Украине право договориться о закупке летального вооружения – посол

Посол Чехии в Украине Радек Матула убежден, что чешские производители военной продукции ведут переговоры с украинскими партнерами о поставках вооружения.

Об этом дипломат заявил в интервью "Европейской правде".

По его словам, ранее политика Чешской Республики ограничивала возможность поставки оружия в Украине, однако сейчас открывается возможность сотрудничества в поставках в Украину некоторых видов военной техники на основе стандартного процесса экспортного лицензирования.

"С зимы 2014 года действовал запрет на поставки военной техники и материалов в Украину. Сейчас мы делаем эту процедуру стандартной. Это означает, что для каждого случая будет отдельно рассматриваться вопрос выдачи лицензии", - отметил посол.

Пока у него нет информации, поступали ли от Украины запросы о заинтересованности в отдельных видах вооружения. Но дипломат уверен, что ряд чешских производителей военной продукции уже контактирует по этому вопросу со своими украинскими партнерами.

Посол также отметил, что сегодня сотрудничество между министерствами обороны Чехии и Украины сосредоточено на таких сферах, как подготовка, обучение специалистов, обмен опытом в сфере военной реформы.

Подробнее читайте в интервью "Европейской правды": "Посол Чехии: Мы открываем возможность поставки военной техники в Украину".