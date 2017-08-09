Порошенко подписал указ, повышающий престиж военной службы

Президент Петр Порошенко подписал указ, вносящий изменения в перечень воинских частей, над которыми осуществляют шефство органы местной власти.

Об этом говорится в соответствующем документе под №213 от 8 августа, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Внести изменения в Перечень воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, над которыми осуществляется шефство", - говорится в указе.

В пресс-службе президента объяснили, что этот документ уточняет перечень воинских частей и органов местной государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих шефство над ними.

"Принятие данного Указа Президента Украины будет способствовать решению социально-бытовых проблем, удовлетворению культурных и духовных потребностей военнослужащих, повышению престижа военной службы, налаживанию эффективного гражданско-военного сотрудничества", - отмечают там цель инициативы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. С полным перечнем воинских частей и их шефов можно ознакомиться по ссылке.

Украинская правда