В офисе и у журналистов Страны.ua проводят новый обыск

212 просмотров
Среда, 9 августа 2017, 10:22

В офисе "Страны" только что начался обыск, также обыски проходят в  квартирах двух журналистов издания. 

Об этом сообщает издание.

Разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева.

Как говорится в определении суда, обыск идет по делу о "разглашении государственной тайны".

Информации о том, у кого именно обыски, пока нет.

"Это новое дело, которое фабрикуется против нас СБУ", - заявили в редакции.

дополняется...

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
В офисе и у журналистов Страны.ua проводят новый обыск
В Украине хотят регистрировать всех мобильных абонентов
Хроника 9 августа. Банка с деньгами судьи Чауса и жизнь на $60 в месяц
Сутки в АТО: 28 обстрелов, трое бойцов ВСУ погибли
Все новости
История

Украинский ученик Лютера: Станислав Ореховский-Роксолан

Говорите НЕТ!

Искусство говорить НЕТ!, Или Учителя были хорошие