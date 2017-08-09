В офисе и у журналистов Страны.ua проводят новый обыск

В офисе "Страны" только что начался обыск, также обыски проходят в квартирах двух журналистов издания.

Об этом сообщает издание.

Разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева.

Как говорится в определении суда, обыск идет по делу о "разглашении государственной тайны".

Информации о том, у кого именно обыски, пока нет.

"Это новое дело, которое фабрикуется против нас СБУ", - заявили в редакции.

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