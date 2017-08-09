РФ запретила плыть через Керченский пролив всем судам, кроме военных

Россия запретила движение Керченский пролив всем судам, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.

Запрет действует 9 августа с 6 утра до 6 вечера в связи со строительством моста.

Соответствующее распоряжение капитана порта Керчь Александра Бессонова от 7 августа (№АБ-84-р) опубликовано на сайте Администрации морских портов Черного моря.

"В целях обеспечения безопасности мореплавания при проведении морских операций при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив… запретить с 06.00 до 18.00 мск 9 августа 2017 года плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта Транспортный переход через Керченский пролив", – говорится в документе.

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Как известно, Россия строит транспортный переход к аннексированному в 2014 году полуострову Крым со своей территории через Керченский пролив. Ориентировочно, к концу 2018 года ожидается запуск автомобильной части моста, в конце 2019 года – железнодорожной.

Украина готовит иск против России из-за строительства Керченского моста и потерь своих портов.