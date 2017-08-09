В Авдеевке огонь длился 4 часа. За сутки 3 погибших и 9 раненых

За прошедшие сутки в результате боевых действий 3 украинских военных погибли, 9 - получили ранения и травмы.



Один боец ​​погиб в результате обстрела вблизи Водяного, уточнил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге 9 августа.



По одному военному были ранены в результате обстрелов в Кряковке, Новоалександровке и Широкино.



Самые большие потери пришлись на Марьинку, где в результате разрыва единицы вооружения 2 бойцов погибли, 5 получили ранения, еще 1 военный получил травмы.



Все раненые госпитализированы. Правоохранители проводят расследование.



Всего за сутки боевики открывали огонь более 20 раз.

Сутки 8-9 августа на Донбассе mediarnbo.org

На луганском направлении произошло 11 вооруженных провокаций против ВСУ, из них 3 – из минометов.



Большинство обстрелов пришлась на участок Троицкое – Новотошковское. После полуночи боевики открыли огонь из гранатометов и пулеметов по Новозвановке. После 15-ти боевики открыли огонь по Троицкому.

Пик активности пришелся на время от 21-го до полуночи: боевики провели по одному минометному обстрелу в Новотошковском и Новозвановке, а из вооружения БМП – по Золотому и Новоалександровке.



В Счастье враг открывал огонь из гранатометов.



На донецком направлении состоялось 4 обстрела, 3 из них – из минометов.



Между 19:00 и 23:00 боевики ОРДЛО вели минометный огонь на участке Каменка – Авдеевка – позиция "Шахта Бутовка".



Наиболее напряженная ситуация была под Авдеевкой. Там боевики почти 4 часа вели активный огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. По позициям ВСУ вблизи города враг выпустил 85 мин различных калибров.



Аналогичная ситуация наблюдалась в Каменке и на "Шахте Бутовка", где боевики выпустили по украинским позициям еще около 40 мин.



Украинские военные открывали ответный огонь.



Кроме того, боевики совершили короткий обстрел по Луганскому из оружия БМП.



На мариупольском направлении около 4 утра во вторник противник начал обстрел позиции ВСУ у Марьинки. Украинское командование решило открыть ответный огонь.



Именно тогда во время стрельбы одна единица вооружение ВСУ вышла из строя и разорвалась. В результате украинские военные понесли потери.



После полудня боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ – провели по одному короткому минометному обстрелу по Красногоровке, Талаковке и Широкино, трижды открывали огонь из вооружения БМП по Чермалыку.



По позициям ВСУ между Павлополем и Широкино боевики стреляли из легкого вооружения.



Алена Рощенко УП