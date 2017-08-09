СБУ завершила обыски в издании Старана.ua

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Среда, 9 августа 2017, 13:29

Служба безопасности Украины завершила обыски в Киеве в редакции издания "Страна.ua".

Об этом сообщила бывший министр юстиции Украины и адвокат редактора Старана.ua Елена Лукаш в Facebook.

"Обыск окончен. Ничего не нашли. Гостайна больше не в опасности", - написала Лукаш.

Как сообщалось, 9 августа Служба безопасности Украины проводила обыски в редакции Страна.юа и помещениях некоторых журналистов издания.

"Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны)", - отметили в СБУ.

Как стало известно 1 августа, Служба безопасности обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

Гужва отрицает заявление СБУ о том, что у него якобы изъяли флешку с секретной информацией Минобороны.

22 июня полиция провела обыски в офисе "Страна.ua".

24 июня Шевченковский райсуд Киева по подозрению в вымогательстве выбрал для Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс. гривен.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

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Темы: СБУ
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