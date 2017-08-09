Чийгоз: Защищать целостность страны – долг. Приговор огласят в сентябре

Верховный суд аннексированного Крыма вынесет приговор одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу 11 сентября.

Такую дату назначили ввиду "большого объема материалов дела", сообщает корреспондент "Крым.Реалии".

На заседании 9 августа в суде завершились прения сторон.

Ахтем Чийгоз выступил с последним словом.

Он отметил, что дело имеет политический характер, а участники митинга 26 февраля 2014 года "защищали целостность своей страны" в соответствии с Конституцией и законодательством Украины.

"Это прямая обязанность гражданина – защищать целостность своей страны. Это был долг! Умысла на совершение противоправных действий не было, мы проводили мирный митинг", – заявил Чийгоз.

Он подчеркнул, что в суде есть видеоматериалы, доказывающие его слова.

Чийгоз высказал предположение, что суд над ним проводится с целью запугивания крымскотатарского народа.

Также он подверг критике показания трех "секретных свидетелей" со стороны обвинения.

После выступления Чийгоза суд удалился для вынесения приговора.

Как известно, 7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля", во второй части дела фигурируют Али Асанов и Мустафа Дегерменджи.