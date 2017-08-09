СБУ объявила подозрение "первому замминистра ДНР"

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Среда, 9 августа 2017, 15:27

Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение так называемому "первому заместителю министра доходов и сборов" террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

В частности оккупанта подозревают в финансировании терроризма и действиях, направленных на захват территорий Украины.

Оперативники управления СБУ в Донецкой области установили, что подозреваемый когда-то был чиновником в районной фискальной службе Донецка, а в конце 2014 занял вышеупомянутую "должность".

"Чиновник" отвечал за сбор налогов в "бюджет" псевдообразования. Собранные таким образом деньги злоумышленник перераспределял среди боевых подразделений т. н. "ДНР" для закупки военной техники, боеприпасов, средств инженерного оборудования", - рассказывают в спецслужбе.

Там отметили, что, поскольку сообщник террористов находится на оккупированной боевиками территории Донецкой области, ему объявлено подозрение заочно по нескольким статьям Уголовного кодекса - ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, предпринятых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

Имя подозреваемого СБУ не уточняет.

Как сообщалось 2 августа, прокуратура Донецкой области заочно объявила подозрение в финансировании терроризма и попытке изменить границы Украины так называемому "министру финансов ДНР" Екатерине Матющенко.

Украинская правда

Темы: Донбасс прокуратура АТО терроризм
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