Польская комиссия: на левом крыле самолета Качиньского есть следы взрыва

Польская комиссия, занимающаяся повторным расследованием Смоленской катастрофы, заявила о следах взрыва на левом крыле самолета.

Об этом заявила пресс-секретарь комиссии Марта Паленек, сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

"На последнем пленарном заседании комиссии 25 июля была согласована позиция по срокам и основным причинам разрушения левого крыла Ту-154М", - заявила она.

По мнению комиссии, "уничтожение левого крыла Ту-154М не было вызвано столкновением с березой".

"Разрушение крыла началось до березы, многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М имеют следы взрыва", - заявили в комиссии.

10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.