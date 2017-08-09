Польская комиссия: на левом крыле самолета Качиньского есть следы взрыва
Польская комиссия, занимающаяся повторным расследованием Смоленской катастрофы, заявила о следах взрыва на левом крыле самолета.
Об этом заявила пресс-секретарь комиссии Марта Паленек, сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.
"На последнем пленарном заседании комиссии 25 июля была согласована позиция по срокам и основным причинам разрушения левого крыла Ту-154М", - заявила она.
По мнению комиссии, "уничтожение левого крыла Ту-154М не было вызвано столкновением с березой".
"Разрушение крыла началось до березы, многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М имеют следы взрыва", - заявили в комиссии.
10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.
В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.
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