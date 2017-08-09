НАПК по-новому будут проверять декларации чиновников

593 просмотра
Среда, 9 августа 2017, 18:49

Национальное агентство по предупреждению коррупции планирует изменить порядок проведения полной проверки электронных деклараций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Назка Наталья Корчак.

"Решили совместно с Общественным люстрационным комитетом и Сашей Дрик конструктивно подойти к изменениям в Порядок проведения полной проверки деклараций. Общественность внесла предложения, НАПК - обработает и подготовит соответствующий проект решения о разъяснении в Порядок", - написала она.

По ее словам изменить планируют критерии, по которым уполномоченные лица НАПК принимают решение о начале проверки.

"Я говорю об основаниях, по которым обращение заявителей в агентство с требованием проверки декларации того или иного декларанта на основе изложенных в обращении доводов, фактически становятся первоисточниками начала проверки", - написала она.

Как известно, по состоянию на август НАПК проводит детальную проверку 265 деклараций чиновников.

Украинская правда

Темы: НАПК декларации
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Корчак не знает имен служащих, за которых взялось НАБУ 8 августа 2017, 20:50
НАПК не нашла криминала в декларации Третьякова 8 августа 2017, 13:14
НАПК проверяет 265 деклараций чиновников 7 августа 2017, 10:38
powered by lun.ua
Главные новости
Полякову грозит дело о незаконном обогащении
В Финляндии нашлись пропавшие гастарбайтеры
Омелян требует уволить все руководство "Укрзализныци"
Кабмин повысил цены на алкоголь
Все новости
Фото

Как экранизируют роман Жадана "Ворошиловград"

Cсорьтесь правильно

9 советов психолога, как при этом не навредить отношениям