Главные новости дня

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Среда, 9 августа 2017, 21:50

Подборка самых важных новостей за 9 августа на Украинской правде.

О главе УЗ. Глава "Укрзализныци" Войцех Балчун подал в отставку в связи с личными обстоятельствами.

Новым временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци" назначен первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

А министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что, кроме замены Войцеха Балчуна, "Укрзализныце" необходимо обновить весь руководящий состав.

О регистрации мобильных абонентов. Госспецсвязи предлагает обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи в Украине.

О ценах на алкоголь. Минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки будет увеличена с 69,78 гривни до 79,55 гривни.

О питании для военных. Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны выставил поставщикам питания военных штрафные санкции на общую сумму более 2,8 млн грн.

О Полякове. Детективы Национального антикоррупционного бюро проверяют нардепа "Народного фронта" Максима Полякова по фактам возможного незаконного обогащения.

О "Стране". В офисе "Страны" утром 9 августа начался обыск, также обыски проходят в квартирах двух журналистов издания.

Темы: Укрзализныця Поляков мобильная связь
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