Кортеж Луценко не штрафовали, несмотря на нарушения ПДД

Полиция не штрафовала кортеж генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос программы "Схемы".

Журналисты поинтересовались причинами систематических нарушений правил дорожного движения кортежем генпрокурора и количеством протоколов о нарушениях, составленных за время пребывания Юрия Луценко в должности.

"В случае нарушений Правил дорожного движения и оформления работниками Нацполиции административных материалов о нарушении ПДД, указанные документы должны поступать в Генпрокуратуру как владельцу транспортных средств. По состоянию на 1 августа 2017 года вышеуказанные материалы в ГПУ не поступали", - говорится в ответе.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отметила, что кортеж Юрия Луценко нарушил правила дорожного движения, не "создавая аварийно опасной ситуации", эти нарушения имели "исключительный характер".

Ранее сообщалось, что кортеж Луценко часто нарушает правила дорожного движения, выезжает на встречную полосу, разворачивается через двойную сплошную линию.

Так, в частности, случилось 11 июля, когда два автомобиля "Тойота Кэмри", которыми пользуется глава ГПУ, направлялись в Верховную Раду на рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с нескольких народных депутатов, когда до заседания оставалось 10 минут.

То же нарушение со стороны кортежа генерального прокурора журналисты фиксировали еще дважды.

Также журналисты сняли, как, заезжая в главное управление СБУ, этот кортеж пересек двойную сплошную разметку, чтобы не ехать дальше разворачиваться на перекрестке.