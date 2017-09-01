Прокуратура Крыма проверяет блокирование храма УПЦ КП в Симферополе

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Пятница, 1 сентября 2017, 00:30

Прокуратура Крыма проверяет блокирование храма УПЦ КП в оккупированном Симферополе  российскими силовиками.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым уже осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по фактам незаконного присвоения помещений Украинской православной церкви Киевского патриархата на территории полуострова и препятствования совершению религиозных обрядов ее прихожанами", - говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что "действия оккупационных властей ни в коем случае не останутся без соответствующего реагирования прокуратуры Автономной Республики Крым".

"Указанные факты проверяются, будет предоставлена ​​надлежащая правовая оценка действиям всех лиц, причастных к преследованию Украинской православной церкви Киевского патриархата и грубому нарушения прав людей на свободу вероисповедания в Крыму", - отметили в прокуратуре.

Как известно, в четверг, 31 августа, в оккупированном Крыму российские силовики блокировали храм Киевского патриархата, в результате чего был травмирован архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

Российские судебные приставы при поддержке силовиков вывезли церковную утварь из храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП.

Темы: Крым прокуратура аннексия церковь
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