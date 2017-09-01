У Порошенко есть "твердая надежда", что примут образовательную реформу

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада примет во втором чтении закон "Об образовании".

Об этом он заявил во время открытия Песочинской общеобразовательной школы в Харьковской области.

"Реализация амбициозных задач модернизации образования, стоящих сейчас перед нами, носит название "Новая украинская школа". И я выражаю очень твердую надежду, что Верховная Рада примет разработанный правительством, советом реформ при президенте Украины, новый закон "Об образовании", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что новый закон позволит учителям получать большую зарплату и повышать квалификацию.

"В 2018 году 520 миллионов гривен предусмотрено в бюджете только на повышение квалификации", - добавил президент.

Как известно, председатель Верховной Рады Андрей Парубий намерен предложить народным депутатам начать работу на предстоящей сессии парламента с реформы сферы образования.

Седьмая сессия Верховной Рады 8-го созыва начнется 5 сентября.

Как сообщалось, ранее министр образования Лилия Гриневич отмечала, чтозакон "Об образовании" должен быть принят до Дня учителя, который отмечается ежегодно в первое воскресенье октября.

По словам министра, текст нового закона "Об образовании" полностью готов к рассмотрению во втором чтении.

Украинская правда