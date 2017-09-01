Работницу Лукьяновского СИЗО задержали за систематические взятки

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Пятница, 1 сентября 2017, 11:09

Исполняющую обязанности начальника медицинской части "Киевского следственного изолятора" уличили в систематическом взяточничестве.

Об этом сообщает Прокуратура Киева.

Установлено, что 46-летняя служащая систематически требовала от арестантов СИЗО по 1,5 тысячи гривен за каждые 2 недели их пребывания в медчасти изолятора.

"Злоумышленница задержана на рабочем месте после получения очередной "дани" в сумме 5000 гривен, которые были перечислены на указанный ей карточный счет", - говорится в сообщении. 

 

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). 

 

Прокуратура подготовила ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Темы: взятка СИЗО
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