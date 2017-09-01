Адвокат Полякова, несмотря на "гипертонический криз", оказался в офисе

Судебное заседание по передаче в доход государства залога нардепа Максима Полякова 31 августа перенесли на сентябрь из-за отсутствия адвокатов подозреваемого.



Как сообщил в Соломенском райсуде Максим Поляков, его адвокат Ярослав Билявский задержался в апелляционном суде на другом заседании, а адвоката Петра Бойко "забрала скорая, у него гипертонический криз".



Также Поляков добавил, что месяц назад Бойко перенес операцию.



Несмотря на это, как выяснили "Наші гроші", сразу после суда нардеп приехал в адвокатскую фирму "Петр Бойко и партнеры" с документами.



На вопрос журналистов, что подозреваемый делает в адвокатской фирме, где якобы нет его адвокатов, нардеп ответил: "Здесь объединение, здесь 20 адвокатов работают", – и закрыл двери.

Поляков приехал в адвокатскую контору "Наші гроші"

Через три часа, после окончания рабочего дня в 18:30, журналисты зафиксировали, как из того же офиса выходит адвокат Петр Бойко и садится на место водителя черного "Лексуса".



На реплику журналистов "мы думали, у вас гипертонический криз", Бойко ответил, что действительно чувствовал себя плохо, но у него в офисе есть диван, он полежал, отдохнул, и теперь едет домой.

Как известно, Максим Поляков является фигурантом "янтарного дела", в котором также фигурирует нардеп Борислав Розенблат.



19 июня правоохранители задержали 7 человек по подозрению в вымогательстве и получении взятки за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.



По данным следствия, за 300 000 долларов нардепы должны были инициировать изменения в законы по добыче янтаря.



НАБУ также изучает, как Поляков стал владельцем значительных активов.



Соломенский райсуд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет.



Нардеп внес залог, однако надеть браслет на политика правоохранители смогли только с пятой попытки.



САП расценила это как нарушение возложенных на нардепа обязательств и попросила суд обратить залог, внесенный Поляковым, в доход государства.