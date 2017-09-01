Дело Княжичей: Куряте назначили круглосуточный домашний арест

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Пятница, 1 сентября 2017, 12:39

Экс-руководителю управления уголовного розыска Киева Леониду Куряте, которому ранее предъявили подозрение по делу о стрельбе в Княжичах, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и электронный браслет.

О таком решении объявила судья Наталья Васильева 1 сентября, сообщает "Укринформ".

"Суд постановил применить к Куряте меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту жительства в Киеве", - сказала Васильева.

Она отметила, что согласно постановлению суда Курята обязан являться по первому вызову к следователю, прокурору или в суд. Также он должен носить электронный браслет и сдать на хранение свои паспорта и документы для выезда за границу. Также Курята не может отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, а также общаться со свидетелями по делу.

Полный текст решения в отношении бывшего руководителя управления уголовного розыска Киева будет объявлен 4 сентября.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах, произошедшей ночью 4 декабря 2016 в селе Княжичи Броварского района. 

Тогда, в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей: двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских - разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД.

Генпрокуратура вручила подозрения трем лицам, организовавшим и сделавшим возможным применение огнестрельного оружия в селе Княжичи Киевской области, где погибли 5 человек.

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