Порошенко: Сбылось то, ради чего люди вышли на революцию

Президент Петр Порошенко считает, что 1 сентября логично завершился путь Украины к ассоциации с Евросоюзом, начатый акциями протеста в 2013 году.



В Харькове президент отметил, что 1 сентября этого года – не только День знаний, но и полностью вступило в силу соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза – вместе с всеобъемлющей зоной свободной торговли с ЕС.



"Это то, ради чего люди в '13-м году в ноябре вышли на Революцию достоинства, требуя ее (ассоциации) подписания, и то, что мы добились вместе, продемонстрировав, что движение нашей страны является возвращением украинского государства в семью европейских народов", – заявил Порошенко.

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"Еще одно примечательное событие – это открытие Харьковского регионального центра предоставления административных услуг... Посмотрите, какой это архитектурный красавец!", – сказал президент, попросив журналистов сфотографировать здание центра.

Харьковский региональный центр предоставления административных услуг Скрин-шот





Порошенко заявил: "Как БТИ отличается от современного европейского центра предоставления административных услуг, как длинные очереди, где без взятки ты не получишь никакой справки, отличается от того, что здесь вас приветствуют такие симпатичные девушки, хорошо обученные и профессиональные...".



"И не надо больше ходить ни по какому кругу, потому что здесь будет возможность получить более 400 видов услуг – без очереди, с уважением, включая услуги по получению биометрического паспорта. Причем не только для харьковчан – из любого уголка Украины ты сможешь здесь сделать биометрический паспорт", – сказал он.



Порошенко напомнил, что 11 июня начал действовать для украинцев безвизовый режим с Евросоюзом, для чего потребовались 144 реформы.

Президент отметил, что к созданию центра в Харькове присоединились американские партнеры – предоставили компьютеры и программное обеспечение.



Алена Рощенко, УП