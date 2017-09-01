Уполномоченная по правам человека в РФ ищет украинца Клыха
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила запрос в Федеральную службу исполнения наказаний для уточнения местонахождения и состояния здоровья незаконно осуждённого в России украинца Станислава Клыха.
Об этом сообщает служба "Интерфакс-Россия".
"Сегодня я подписала на основании ее (уполномоченного по правам человека Украины Валерии Лутковской – ред.) запроса по Клыху запрос во ФСИН: где он находится, нужна ли ему медицинская помощь", – заявила Москалькова.
Ранее адвокат Клыха Илья Новиков сообщил, что Станислава Клыха удерживают в больнице в российском Магнитогорске.
При этом ни адвокат, ни родственники заключенного не владеют информацией о том, в какое именно медицинское учреждение был переведен Клых из колонии в Кировской области, с какой целью и на какой срок.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская 28 августа обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой определить местонахождение Станислава Клыха.
В своем письме Лутковская попросила российскую коллегу сообщить о местонахождении Клыха, причинах его госпитализации, а также состоянии его здоровья.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.