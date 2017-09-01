Уполномоченная по правам человека в РФ ищет украинца Клыха

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Пятница, 1 сентября 2017, 17:16

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила запрос в Федеральную службу исполнения наказаний для уточнения местонахождения и состояния здоровья незаконно осуждённого в России украинца Станислава Клыха.

Об этом сообщает служба "Интерфакс-Россия".

"Сегодня я подписала на основании ее (уполномоченного по правам человека Украины Валерии Лутковской – ред.) запроса по Клыху запрос во ФСИН: где он находится, нужна ли ему медицинская помощь", – заявила Москалькова.

Ранее адвокат Клыха Илья Новиков сообщил, что Станислава Клыха удерживают в больнице в российском Магнитогорске.

При этом ни адвокат, ни родственники заключенного не владеют информацией о том, в какое именно медицинское учреждение был переведен Клых из колонии в Кировской области, с какой целью и на какой срок.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская 28 августа обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой определить местонахождение Станислава Клыха. 

В своем письме Лутковская попросила российскую коллегу сообщить о местонахождении Клыха, причинах его госпитализации, а также состоянии его здоровья.

Украинская правда

Темы: Росcия политзаключенные
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