Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 1 сентября на Украинской правде.

О "биометрике". С 1 января 2018 года должна заработать система фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу.

Решением СНБО утверждается для граждан РФ двухступенчатый уровень контроля.

"Они, кроме того, что, как иностранцы, будут предоставлять биометрические данные, они еще должны заблаговременно уведомлять о том, что они должны ехать в Украину и подать минимальный объем информации о себе", – отметили в Госпогранслужбе.

О месте жительства Януковича. Беглый президент Украины Виктор Янукович живет на государственной даче в подмосковной Баковке по улице Парковая аллея, 11. Земля принадлежит федеральному казенному учреждению "Загородный дом приемов "Русичи"" при министерстве внутренних дел и предназначена для "дома приемов, размещения иностранных специалистов".

О Саакашвили. Президент Петр Порошенко заявил, что вопросом возможного возвращения в Украину бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, лишенного гражданства, должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы.

Об РФ. Президент Петр Порошенко подписал решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении контроля за въездом и выездом из Украины, которым, в частности, должны внести Россию в список стран миграционного риска.

О Донбассе. Так называемое "школьное перемирие" стало лишь паузой в боевых действиях, а не их прекращением на Донбассе.

О Кольченко. Украинцу Александру Кольченко, которого в России приговорили к 10 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в Крыму, отказали в продолжении учебы в Таврическом национальном университете.

О "Свободе". Национальное агентство по предупреждению коррупции настаивает, чтобы в партии "ВО "Свобода" конфисковали 2,3 миллиона гривен.

О высшем образовании. "Не обязательно, чтобы каждый имел высшее образование. Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому нужно высшее образование. Сейчас диплом не является преимуществом, поскольку в первую очередь необходимо иметь знания и уметь реализовать себя в реальном секторе", - сказал Владимир Гройсман.