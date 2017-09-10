В Краковце всю ночь будут дежурить наряды патрульной полиции

На ночное патрулирование возле пункта пропуска Краковец во Львовской области заступили патрульные полицейские и работники Яворивского районного отдела полиции.

Об этом сообщила пресс-служба НПУ.

По данным полиции, 10 сентября, в связи с прибытием на границу лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, вблизи пункта "Краковец" ожидается пребывания около трех тысяч человек.

Заместитель Председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что в месте проведения акции несут службу наряды патрульной полиции и работники Яворивского отдела полиции.

"Полицейские ориентированы на четкое соблюдение требований законодательства, а также на быстрое реагирование и пресечение правонарушений. В то же время Национальная полиция призывает всех участников этого массового мероприятия - соблюдать закон, не нарушать правопорядок и быть взаимовежливыми", - подчеркнул заместитель главы Нацполиции Украины.

Как известно, 10 сентября Саакашвили планирует въехать из Польши в Украину, где возможно его задержание: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента. Политик путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей огородили колючей проволокой, но в ГПСУ заявили, что колючая проволока на КПП появилась не в связи с приездом Саакашвили.

Также в Госпогранслужбе заявили, что 10 сентября работа журналистов в пункте пропуска "Краковец", куда может прибыть Михеил Саакашвили, будет ограничена, но рядом обустроят место для коммуникации.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители "Руха новых сил", политики и активисты.

В ночь на субботу на въезде в Бровары полиция заблокировала колонну машин "Штаба блокады торговли с оккупантами", которая ехала в "Краковец".

Позже Семен Семенченко, который также был с колонной, заявил, что их снова остановили - теперь уже на Житомирской трассе. Нардеп также сообщил, что за ним и депутатом Павлом Костенко в Киеве следила патрульная полиция.

Кроме того, как сообщалось, на границе находятся автобусы с молодыми людьми спортивной внешности, которые заявили, что приехали, потому что "против Саакашвили".