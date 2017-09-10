Саакашвили направляется в Перемышль, а оттуда на границу

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 04:10

Из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Михеила Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт "Краковец" вместе с ними.

Об этом сообщил корреспондент Украинской правды.

Автобус с журналистами направляется в Перемышль, где утром Саакашвили даст пресс-конференцию.

Среди СМИ представлены УП, Страна Укринформ, 24-й телеканал, а также иностранные СМИ: BBC-Украина, AP, AFP, Франквуртер, также зарегистрированы журналисты грузинского телеканала Рустави. Всего до 10 человек.

Часть журналистов ждет Саакашвили в Перемышле.

По словам помощников Саакашвили, политик присоединится к журналистам, и в этом автобусе будет пересекать границу на общих основаниях.

Как известно, 10 сентября Саакашвили планирует въехать из Польши в Украину, где возможно его задержание: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента. Политик путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей огородили колючей проволокой, но в ГПСУ заявили, что колючая проволока на КПП появилась не в связи с приездом Саакашвили. 

Также в Госпогранслужбе заявили, что 10 сентября работа журналистов в пункте пропуска "Краковец", куда может прибыть Михеил Саакашвили, будет ограничена, но рядом обустроят место для коммуникации.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители "Руха новых сил", политики и активисты.

В ночь на субботу на въезде в Бровары полиция заблокировала колонну машин "Штаба блокады торговли с оккупантами", которая ехала в "Краковец".

Позже Семен Семенченко, который также был с колонной, заявил, что их снова остановили - теперь уже на Житомирской трассе. Нардеп также сообщил, что за ним и депутатом Павлом Костенко в Киеве следила патрульная полиция.

Кроме того, как сообщалось, на границе находятся автобусы с молодыми людьми спортивной внешности, которые заявили, что приехали, потому что "против Саакашвили".

Темы: Саакашвили граница Польша
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