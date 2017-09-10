Британия подозревает, что КНДР создала ядерное оружие с помощью Ирана и РФ

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 05:10

Быстрое продвижение Северной Кореи в разработке ядерного оружия могло произойти при тайном содействии Ирана или России.

Об этом заявили в МИД Великобритании, пишет газета The Sunday Telegraph.

Министерство иностранных дел изучает вопрос, помогли ли "нынешние и бывшие ядерные государства" Ким Чен Ыну в его стремлении установить ядерные боеголовки на ракеты.

По словам высокопоставленных источников издания в правительстве Великобритании,  то, что северокорейские ученые самостоятельно обеспечили технологическое продвижение страны, является маловероятным.

"Иран возглавляет список стран, которые, вероятно, могли оказать ту или иную форму содействия, в то же время Россия также оказалась в центре внимания", - пишет издание.

"У северокорейских ученых есть люди с определенной способностью, но очевидно, что они не делают это, находясь полностью в вакууме", - заявил один правительственный министр.

Другой источник в министерстве иностранных дел сказал: "То, что они сделали это полностью самостоятельно растягивает границы вероятного".

Британские власти надеются, что обнаружение любых связей откроет новые дипломатические возможности для оказания давления на режим, который отказывается изменять курс, несмотря на экономические санкции.

Как известно, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

В связи с  этим США обратились в Совет Безопасности ООН с призывом ввести новые санкции против Северной Кореи. Заседание должно состояться в понедельник, 11 сентября.

Темы: Северная Корея ядерное оружие Иран Росcия Великобритания
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