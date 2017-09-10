КНДР за полгода незаконно экспортировала товары на 270 млн долларов

Несмотря на санкции, Пхеньян продает уголь и железную руду в Китай, Индию и другие страны.

Об этом говорится в докладе ООН, пишет DW.com.

Северная Корея за последние полгода в нарушение санкций экспортировала уголь, железную руду и другие товары по меньшей мере на 270 млн долларов.

Среди стран, куда в этот период поставлялись товары из КНДР, несмотря на ограничительные меры, в документе указаны, в частности, Китай, Индия, Малайзия и Шри-Ланка.

Кроме того, Северная Корея, вопреки запрету, продолжает работу над производством ядерного вооружения, отмечается в докладе.

Эксперты ООН также изучают "сообщения о запрещенном сотрудничестве в сфере химоружия, ракетных и традиционных вооружений" между КНДР и Сирией.

Речь идет, в частности, о возможном обслуживании и ремонте сирийских систем ПВО. Расследуется и возможная закупка Пхеньяном оружия в африканских странах.

Как сообщалось, правительство Великобритании подосзревает, что быстрое продвижение Северной Кореи в разработке ядерного оружия могло произойти при тайном содействии Ирана или России.

Как известно, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

В связи с этим США обратились в Совет Безопасности ООН с призывом ввести новые санкции против Северной Кореи.

Новые ограничительные меры, которые будут вынесены на голосование, предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также предлагают остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.

Заседание должно состояться в понедельник, 11 сентября.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.