Сутки в АТО: 41 обстрел, под Красногоровкой погиб боец ​​ВСУ

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 07:35

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 41 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В результате боевых действий погиб один военный, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО на Приморском и Донецком направлениях.

Так, с 18 часов боевики 6 раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам ВСУ вблизи Авдеевки.

Из этого же оружия российские наемники несколько раз били по окрестностям Зайцевого. А около 22 часов применили 82-миллиметровый миномет на подступах к шахте Бутовка.

На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали укрепления сил АТО у Лебединского, Водяного, Гнутового, Павлополя и Березового. Гранатометы применяли вблизи Талаковки и Богдановки.

Почти в 22 часа в результате обстрела позиций сил АТО из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Красногоровки, один украинский военный погиб, один получил ранения.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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