Сенат США хочет увеличить военное финансирование для Украины

1862 просмотра
Воскресенье, 10 сентября 2017, 08:29

Комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2018 финансовый год", которым предусмотрено увеличение финансирования для Украины на оборонные цели.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Согласно документу, смета помощи Украине по линии Государственного Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных учреждений определена в сумме 421 млн долл., что превышает ассигнования 2017 года", - говорится в сообщении.

Законопроект, в частности, предусматривает увеличение финансирования для Украины на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование".

Украинская правда

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп и Эрдоган договорились о встрече 10 сентября 2017, 07:05
США призывают ООН ужесточить санкции против КНДР 11 сентября 9 сентября 2017, 11:59
Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы 9 сентября 2017, 04:41
powered by lun.ua
Главные новости
Сенат США хочет увеличить военное финансирование для Украины
Сутки в АТО: 41 обстрел, под Красногоровкой погиб боец ​​ВСУ
Саакашвили направляется в Перемышль, а оттуда на границу
Усик победил Хука в 10 раунде
Все новости
От создателей

Бренд одежды с авиационной тематикой от студентов НАУ

900 километров пешком

Как двое львовян путешествуют по Украине от запада до востока