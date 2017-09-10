На "Краковце" застряли 200 авто

На пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей стоит около 200 автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент Громадського.

"Люди стоят несколько часов, пытаясь пересечь границу с соседней Польшей. Впрочем пограничники ничего им не объясняют. Проехать пока машины не могут", - рассказал корреспондент.

На вопрос водителей, будут ли пропускать в воскресенье, работники Госпогранслужбы говорят, что "сами ничего не знают".

Как известно, через этот пункт пропуска планирует вернуться в Украину экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

Поэтому пограничники советовали 9-12 сентября не пересекать границу с Польшей через пункт пропуска "Краковец", а выбирать другие маршруты.