Пограничники объяснили депутатам, почему ограничили доступ к "Краковцу"

Пограничники объяснили народным депутатам основания для введения режимных мероприятий в пункте пропуска "Краковец".

Как сообщает в воскресенье утром Государственная пограничная служба, первый заместитель председателя ГПСУ Василий Серватюк пообщался с народными депутатами Тарасом Пастухом, Романом Семенухой, Ириной Подоляк и общественным активистом Иваном Слободяном.

Он объяснил депутатам, что в пункте пропуска действуют режимные правила, а поэтому доступ к пункту пропуска будет ограничен во избежание конфликтных ситуаций и провокаций. Это касается и представителей депутатского корпуса.

Пункт пропуска "Краковец" Украинская правда

Депутаты попросили предоставить им документы, регламентирующие данные ограничения.

Пограничники предоставили необходимые документы, после чего народные депутаты заехали в пункт пропуска с целью выезда в Республику Польша.

Как сообщала "Украинская правда", в польском городе Жешув в субботу вечером состоялась встреча ряда народных депутатов с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В воскресенье там ожидается его пресс-конференция, после чего Саакашвили отправится к украинской границе.

Украинская правда