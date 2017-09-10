Полиция Мариуполя потратила на авто 900 тысяч из средств городского бюджета
КП "Покровскводоканал" приобрело новое авто Toyota Camry стоимостью 886 тыс грн. за средства городского бюджета города Покровск Донецкой области для полиции Мариуполя.
Об этом пишут "Наші гроші".
В коммунальном предприятии пояснили, что решение о выделении средств на покупку машины городской совет Покровска принял 5 мая 2017 года. Этим решением депутаты выделили из спецфонда на приобретение спецтехники для ЖКХ 2,88 млн грн.
1 августа была проведена внеочередная сессия горсовета Покровска для согласования решения "Покровскводоканала" о передаче в бесплатную аренду ГУ Нацполиции в Донецкой области Toyota Camry в одной из самых дорогих комплектаций.
На сессии горсовета мэр Покровска Руслан Требушкин пояснил, что город решил сделать подарок руководству полиции Донецкой области в ответ за обновление автопарка для местных полицейских.
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