Полиция Мариуполя потратила на авто 900 тысяч из средств городского бюджета

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 11:27

КП "Покровскводоканал" приобрело новое авто Toyota Camry стоимостью 886 тыс грн. за средства городского бюджета города Покровск Донецкой области для полиции Мариуполя.

Об этом пишут "Наші гроші". 

В коммунальном предприятии пояснили, что решение о выделении средств на покупку машины городской совет Покровска принял 5 мая 2017 года. Этим решением депутаты выделили из спецфонда на приобретение спецтехники для ЖКХ 2,88 млн грн.

 

1 августа была проведена внеочередная сессия горсовета Покровска для согласования решения "Покровскводоканала" о передаче в бесплатную аренду ГУ Нацполиции в Донецкой области Toyota Camry в одной из самых дорогих комплектаций.

На сессии горсовета мэр Покровска Руслан Требушкин пояснил, что город решил сделать подарок руководству полиции Донецкой области в ответ за обновление автопарка для местных полицейских.

Темы: Мариуполь полиция деньги
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