АТО: 1 военный погиб, 2 ранены

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 13:27

За прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще двое получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое бойцов получили ранения и боевые травмы", - сказал он.

По словам Мотузяника, в субботу на Луганском направлении произошел 1 обстрел, на Донецком - 17 на Мариупольском - 23.

Украинская правда

Темы: АТО
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