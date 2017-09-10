АТО: 1 военный погиб, 2 ранены

За прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще двое получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое бойцов получили ранения и боевые травмы", - сказал он.

По словам Мотузяника, в субботу на Луганском направлении произошел 1 обстрел, на Донецком - 17 на Мариупольском - 23.

Украинская правда