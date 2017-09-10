Поезду "Интерсити" запретили ехать, пока Саакашвили не выйдет

"Укрзализныця" дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" не выезжать до тех пор, пока экс-глава Одесской ОГА Саакашвили не выйдет из вагона.

Об этом журналистам заявил нардеп Юрий Деревянко, который находится в этом поезде.

"Только что пришел проводник и сообщил: администрация поезда дала указание - пока Саакашвили не выйдет из поезда, он никуда не поедет. Это указание поступило от "УЗ" относительно конкретного поезда, в котором мы сейчас находимся", - сообщил он.

Нардеп добавил, что у Саакашвили есть билет на этот поезд и он имеет полное право в нем находиться.

При этом через громкоговоритель в вагоне прозвучало сообщение от проводника: "От полиции поступила информация, что в поезде находится лицо, которому не разрешен въезд в Украину".

"Наш поезд отправится, если это оосба покинет поезд", - заявили в громкоговоритель.

Как известно, ранее Саакашвили заявил, что решил прибыть в Украину на "Интерсити", а не через КПП "Краковец", во избежание возможных провокаций со стороны "титушек", которые находятся на границе.

Украинская правда