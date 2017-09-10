Нардепы готовят заявление в полицию Польши и требуют консула

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 16:45

Народные депутаты, сопровождающие Михаила Саакашвили, готовят заявление в полицию Польши и Генеральную прокуратуру, а также обращение к спикеру украинского парламента Андрею Парубию.

Как передает корреспондент "Украинской правды", такое решение было принято на совещании с участием Юлии Тимошенко, Сергея Власенко, Юрия Деревянко, Ивана Крулько и экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.

Депутаты намерены пожаловаться на то, что их заблокировали в поезде. Также они будут настаивать, чтобы к ним прибыл украинский консул.

Всего в поезде находятся 11 народных депутатов.

Вместе с тем, народный депутат Мустафа Найем написал на своей странице в Facebook, что "крайней" в ситуации с Саакашвили могут сделать дежурную по станции Броды Оксану Верхоляк.

Он напомнил, что предприятие "Интерсити", обслуживающее направление Перемышль-Львов, каждые несколько минут по громкой связи сообщает, что они не могут отправиться по маршруту, поскольку получила соответствующее указание от Нацполиции Украины, в котором говорится о пребывании в поезде лица, которому запрещён въезд на территорию Украины.

Между тем, Нацполиция Украины утверждает, что никакого отношения к этой ситуации не имеет.

"А вот крайней может оказаться некая Оксана Васильевна Верхоляк - Дежурная по станции Броды (ПАТ Укрзалізниця "Регіональна філія Львівська залізниця" ВСП "Рівненська дирекція залізничних перевезень"), которая, по словам сотрудников поездной бригады, лично дала поручение остановить отправление состава из Перемышля", - написал Найем.

Как известно, Михеил Саакашвили заявил, что решил прибыть в Украину на "Интерсити", а не через КПП "Краковец", во избежание возможных провокаций со стороны "титушек", которые находятся на границе.

После того, как все, кто сопровождает Саакашвили, зашли в поезд, стало известно, что "Укрзализныця" дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" не выезжать, пока экс-глава Одесской ОГА не выйдет из вагона. Поезд должен был выехать из Перемышля в 14:07 по местному времени.

Украинская правда

Темы: Саакашвили Польша полиция
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