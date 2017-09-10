Саакашвили, застрявшего в Перемышле, уже встречают в Украине

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 16:55

На железнодорожной станции "Мостыська" на территории Украины собрались сторонники Михеила Саакашвили, ожидая его приезда из Перемышля.

Сторонники Саакашвили собрались на перроне и в помещении станции, в зале ожидания, сообщает "Радио Свобода".

Как сообщил один из активистов, они прибыли из Перемышля, где были вместе с другими участниками команды поддержки Саакашвили, и к ним присоединится много других участников. 

 
 
 
 
все фото - радио свобода

Также на станцию прибыл член Движения новых сил Давид Сакварелидзе и рассказал о ситуации с заблокированным поездом "Перемышль - Киев".

Как известно, Михеил Саакашвили заявил, что решил прибыть в Украину на "Интерсити", а не через КПП "Краковец", во избежание возможных провокаций со стороны "титушек", которые находятся на границе.

После того, как все, кто сопровождает Саакашвили, зашли в поезд, стало известно, что "Укрзализныця" дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" не выезжать, пока экс-глава Одесской ОГА не выйдет из вагона. Поезд должен был выехать из Перемышля в 14:07 по местному времени.

В УЗ заявили, что ситуация с невозможностью курсирования поезда "Перемышль - Киев" сложилась в результате отказа лица, не имеет законных оснований для въезда в Украину, покинуть этот поезд.

Вместе с тем Польская железная дорога заявила об отсутствии препятствий отправлению поезда "Перемышль - Киев".

Темы: Саакашвили Польша
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