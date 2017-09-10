Саакашвили снова собирается на "Краковец"

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 17:23

Лидер "Руху нових сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что намерен на автобусе ехать к пункту пропуска "Краковец" на польско-украинской границе, как планировалось изначально.

Об этом он заявил на брифинге в Перемышле.

"Мы сейчас будем вместе ехать на автобусе до "Краковца", - сказал Саакашвили.

По его словам, украинская власть надеется, что он не доедет до украинской границы.

"Я не сделаю такого подарка Порошенко, чтобы я не поехал на украинском границу, не пообщался с пограничниками и не решил свое право вернуться в Украину", - заявил политик.

Он добавил, что "если титушки что-то сделают", ответственность за это будет лежать на украинской власти.

Темы: Саакашвили
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