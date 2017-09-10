МИД выразил протест из-за "выборов" в Крыму

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 18:11

Украина выражает решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму.

Об этом заявила спикер украинского МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Выражаем решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму. Ничтожными по сути и содержанию", - написала она.

"Украина не признает никаких "избирательных процессов" в оккупированном Крыму. Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", - добавила Беца.

Так называемые выборы на должность "губернатора Севастополя" проходят в воскресенье, 10 сентября.

В ЕС уже пообещали, что не признают ни "губернаторские выборы" в оккупированном Россией Севастополе, ни избранного "губернатора".

Украинская правда

Темы: МИД Крым виборы
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