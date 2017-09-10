МИД выразил протест из-за "выборов" в Крыму
Украина выражает решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму.
Об этом заявила спикер украинского МИД Марьяна Беца в Twitter.
"Выражаем решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму. Ничтожными по сути и содержанию", - написала она.
"Украина не признает никаких "избирательных процессов" в оккупированном Крыму. Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", - добавила Беца.
Так называемые выборы на должность "губернатора Севастополя" проходят в воскресенье, 10 сентября.
В ЕС уже пообещали, что не признают ни "губернаторские выборы" в оккупированном Россией Севастополе, ни избранного "губернатора".
Украинская правда
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