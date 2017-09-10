АТО: 20 обстрелов за воскресенье, ВСУ тоже открывали огонь

С полуночи боевики открывали огонь по силам АТО 20 раз.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

"Всего с полуночи боевики 20 раз нарушили перемирие. Учитывая, что часть обстрелов наших позиций составляла прямую угрозу жизни украинских военных, подразделения сил АТО несколько раз открывали ответный огонь", - сообщили в штабе.

С начала суток потерь среди украинских военных нет.

На Донецком направлении с полуночи боевики 5 раз из стрелкового оружия открывали огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Авдеевской промзоны. А из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг 4 раза бил по украинским укреплениях в окрестностях Зайцево.

На Приморском направлении эпицентром огневой активности боевиков остается поселок Водяное. Здесь российские наемники 4 раза применяли гранатометы различных видов и 1 раз - крупнокалиберный пулемет. Также под вражеским огнем оказались украинские позиции у Талаковки, Лебединского и Старогнатовки.

На Луганском направлении противник выпустил 3 мины калибра 82 миллиметра по опорным пунктам сил АТО вблизи Новотошковского.