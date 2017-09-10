Польские пограничники пропустили Саакашвили в Украину

Пограничники польской стороны ПП "Шегини" пропустили Михеила Саакашвили на территорию Украины.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

Ранее автобус с Саакашвили пропустили на ПП, а проезд другим машинам, которые были в составе колонны, которая ехала из Перемышля, перекрыли.

Также на пункт пропуска заехали 4 полицейских машины.

Водители, которые едут со стороны Украины, рассказывают об усиленных мерах украинских правоохранителей.

Пассажиры авто, которые едут в Украину через этот пункт пропуска, также не могут попасть к пограничникам и наблюдают за ситуацией.

Как сообщает пресс-секретарь Валентина Наливайченко Маркиян Лубкивский, на украинской стороне ПП "Шегини" автобус встретил "спецназ в бронежилетах".

Украинская правда