Саакашвили: нас держат за полных идиотов и быдло

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:07

Народные депутаты, сопровождающие Саакашвили, требуют от руководства ПП "Шегини" предоставить документы, подтверждающие сообщение о минировании.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на брифинге перед ПП "Шегини".

"Мы как депутаты требуем от руководства этого пограничного перехода подать нам документы, подтверждающие, что это за заминирование, кто сообщил, кто дал команду заблокировать", - сказала она.

По словам Тимошенко, "сомнений нет, что границу не заминировали".

"Целого большого генерала прислали на этот переход, чтобы генерал стал здесь грудью вместе с ребятами, которые стоят за нашей спиной и объяснил, что заминирован границу. Как можно так унижать украинских генералов?", - добавила она.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
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