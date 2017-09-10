Саакашвили и депутаты не проходили пограничный контроль

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:55

В связи с внештатной ситуацией никто из находившихся в "серой зоне" на украинско-польской границе украинских политиков и общественных деятелей, которые были вместе с Михаилом Саакашвили, не прошел пограничный контроль с украинской стороны.

Об этом рассказал агентству "Интерфакс-Украина" знакомый с ситуацией источник в Госпогранслужбе Украины.

"Прорыв был в автомобильном пункте пропуска, и ни Саакашвили, ни нардепы пограничный контроль не проходили. В толпе, которая ворвалась в пункт пропуска, было коло 700 человек – смяли пограничников и забрали Саакашвили", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время колонна из около полутора тысяч человек, в которой идет Саакашвили, движется от ПП "Шегини" по трассе. Люди кричат "Победа, Победа!".

Как известно, ранее пограничники польской стороны ПП "Шегини" пропустили Саакашвили на территорию Украины, однако в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял: украинская сторона закрыла границу со своей стороны, а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини "заминирован".

После этого Саакашвили прорвался через украинскую границу.

Темы: Саакашвили
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