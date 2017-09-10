ГПСУ: В "Шегинях" устроили драку, способствовали незаконному нарушению границы

2911 просмотров
Воскресенье, 10 сентября 2017, 21:41

В Госпогрнаслужбе заявляют, что в пункте пропуска "Шегини" неизвестные устроили драку с представителями Нацполиции и ГПСУ и способствовали незаконному нарушению госграницы группой лиц, в т.ч. народными депутатами.

Об этом заявили в ГПСУ вечером 10 сентября.

"Около 20:00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Нацполиции и Госпогранслужбы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила госграницу Украины и способствовала незаконному нарушению госграницы группой лиц, среди которых были в т.ч. народные депутаты Украины", - заявили в ГПСУ.

Также в Госпогранслужбе заявили, что во время инцидента несколько бойцов Национальной полиции и ГПСУ получили телесные повреждения. 

Отметим, вместе с Михеилом Саакашвили, который прорвался в Украину через границу в "Шегинях", были нардепы Сергей Власенко и Юрий Деревянко.

Украинская правда

Темы: Саакашвили граница
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили сел в машину и едет во Львов 10 сентября 2017, 21:10
Саакашвили и депутаты не проходили пограничный контроль 10 сентября 2017, 20:55
Саакашвили прорвался через границу в "Шегинях" 10 сентября 2017, 20:12
powered by lun.ua
Главные новости
Саакашвили сел в машину и едет во Львов
Саакашвили прорвался через границу в "Шегинях"
Польские пограничники пропустили Саакашвили. В Украине "заминировано"
Саакашвили уже в "Шегинях"
Все новости
Эксклюзив

Первые фото со свадьбы нардепа Лещенко и DJ Nastya

ГогольFest

Как выглядит арт-сквот, где художники готовятся к ГогольFest и который снесут после фестиваля