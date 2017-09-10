ГПСУ: В "Шегинях" устроили драку, способствовали незаконному нарушению границы

В Госпогрнаслужбе заявляют, что в пункте пропуска "Шегини" неизвестные устроили драку с представителями Нацполиции и ГПСУ и способствовали незаконному нарушению госграницы группой лиц, в т.ч. народными депутатами.

Об этом заявили в ГПСУ вечером 10 сентября.

"Около 20:00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Нацполиции и Госпогранслужбы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила госграницу Украины и способствовала незаконному нарушению госграницы группой лиц, среди которых были в т.ч. народные депутаты Украины", - заявили в ГПСУ.

Также в Госпогранслужбе заявили, что во время инцидента несколько бойцов Национальной полиции и ГПСУ получили телесные повреждения.

Отметим, вместе с Михеилом Саакашвили, который прорвался в Украину через границу в "Шегинях", были нардепы Сергей Власенко и Юрий Деревянко.

Украинская правда