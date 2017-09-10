Саакашвили внесли в базу "Миротворца"

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 22:06

Сайт центра "Миротворец" внес Саакашвили в свою базу из-за незаконного пересечения государственной границы.

Об этом написал в Facebook руководитель центра Роман Зайцев.

"Мы этого не хотели. Но вынуждены. Саакашвили заносим в Чистилище за незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на военнослужащих ГНСУ в составе группы лиц при исполнении теми своих обязанностей по охране государственной границы Украины. Состав группы лиц уточняется", - отметил Зайцев.

Информация о Саакашвили уже появилась в базе сайта.

"10.09.2017 нарушил Государственную границу Украины в ПП Шегини — с группой лиц было осуществлено нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины", - говорится на странице.

Как известно, сайт "Миротворец" публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

В начале мая 2016 "Миротворец", который пишет о преступлениях против национальной безопасности Украины, обнародовал список представителей СМИ, аккредитованных террористической организацией "ДНР".

На фоне возмущения сайт извинился за публикацию неактуального списка журналистов.

24 мая прошлого года "Миротворец" обнародовал обновленный список журналистов, которые, на их взгляд, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне – 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указаны почтовые адреса на территории России и номера телефонов.

Глава представительства Евросоюза Ян Томбинский и посол Германии в Украине Кристоф Вайль призывали удалить с сайта "Миротворец" данные журналистов, аккредитованных в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украинская правда

Темы: Саакашвили
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