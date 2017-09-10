Луценко: Организаторов "прорыва" привлекут к уголовной ответственности

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Воскресенье, 10 сентября 2017, 23:08

Организаторы незаконного пересечения границы в ПП "Шегини", те, кто руководил такими действиями ил способствовал им советами, будут привлечены к уголовной ответственности.

Об этом поздно вечером 10 сентября заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано. Как будет дана оценка и действий властных институтов в течение сегодняшних событий", - заявил Луценко.

Он отметил, что сторонники Саакашвили "уничтожают государство, борясь за власть" и добавил, что силовой сценарий решения вопроса - "прецедент для сторонников Захарченко, Януковича, Клименко".

"Кто не согласен - попробуйте прорвать грузинскую или британскую границу. Единственный путь решения споров о законности действий властей в отношении гражданина - суд", - заявил генпрокурор. 

Украинская правда 

Темы: Саакашвили Луценко
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