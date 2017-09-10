"Прорыв Саакашвили": У ДПСУ был приказ не использовать оружие

6167 просмотров
Воскресенье, 10 сентября 2017, 23:29

Пограничники не использовали оружие в пункте пропуска "Шегини" во время прохождения границы Михеилом Саакашвили, потому что получили соответствующий приказ.

Об этом вечером 10 сентября заявил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

"Журналисты спрашивают, почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, поскольку проходила "мирная акция", - отметил он.

При этом в Госпогранслужбе призвали всех лиц, которые незаконно нарушили госграницу Украины, прибыть в пункт пропуска "Шегини" для оформления факта законности пересечения границы.

В ГПСУ также заявили, что во время инцидента на ПП "Шегини" 11 бойцов Нацполиции и 5 ГНСУ получили телесные повреждения.

"Предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 УК Украины", - заявили в ГПСУ.

Украинская правда

Темы: Саакашвили граница
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко: Организаторов "прорыва" привлекут к уголовной ответственности 10 сентября 2017, 23:08
Саакашвили погулял по центру Львова и рассказал о "Шегинях" 10 сентября 2017, 22:52
МВД: из-за Саакашвили пострадали 11 полицейских и 5 пограничников 10 сентября 2017, 22:40
powered by lun.ua
Главные новости
МВД: из-за Саакашвили пострадали 11 полицейских и 5 пограничников
Саакашвили и Ко грозит 3 дела за пересечение границы
Саакашвили сел в машину и едет во Львов
Саакашвили прорвался через границу в "Шегинях"
Все новости
Эксклюзив

Первые фото со свадьбы нардепа Лещенко и DJ Nastya

Меньше ошибок

13 сервисов для повышения украинской грамотности