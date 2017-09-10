"Прорыв Саакашвили": У ДПСУ был приказ не использовать оружие

Пограничники не использовали оружие в пункте пропуска "Шегини" во время прохождения границы Михеилом Саакашвили, потому что получили соответствующий приказ.

Об этом вечером 10 сентября заявил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

"Журналисты спрашивают, почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, поскольку проходила "мирная акция", - отметил он.

При этом в Госпогранслужбе призвали всех лиц, которые незаконно нарушили госграницу Украины, прибыть в пункт пропуска "Шегини" для оформления факта законности пересечения границы.

В ГПСУ также заявили, что во время инцидента на ПП "Шегини" 11 бойцов Нацполиции и 5 ГНСУ получили телесные повреждения.

"Предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 УК Украины", - заявили в ГПСУ.

Украинская правда