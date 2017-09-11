Найцікавіше: 2006. Вводяться тарифні плани, в яких платити за з’єднання не доведеться. 2007. Горе-соціологи нарахували у Раді півтисячи місць. 2008. Вакарчук здає депутатський мандат. 2015. На Авакова готували замах.

2001, вівторок

В Ялті відкрився саміт "Україна – ЄС". У спільній заяви Європа визнала європейські прагнення України. А українська сторона висловила занепокоєння введенням візового режиму країнами Євросоюзу.

2002, середа

На УТ-1 пояснили, чому не хочуть надавати опозиції ефірний час: опозиціонери можуть використати ТБ як спробу зібрати якомога більше людей під свої знамена на майбутніх акціях.

Раніше лідери опозиційних фракцій звернулись до Держкомітету з інформаційної політики і НТКУ з вимогою надати їм час для представлення програми і вимог опозиційних політиків.

2003, четвер

"Какой главный праздник у католиков и какой – у православных? Там Рождество – Христос родился, а у нас Пасха – Христос воскрес. У нас, чтобы тебя поняли, надо сначала умереть..." Президент Леонід Кучма про життя після закінчення президентських повноважень.

2004, субота

В державній політиці пріоритет має бути в української мови, каже кандидат у президенти Віктор Янукович у своєму передвиборчому ролику. Але зізнається: "Я дуже люблю мову мого народу, з якою я прожив усе свідоме життя – це російська мова".

2006, понеділок

Мобільні оператори поступово скасовують плату за з’єднання. Антимонопольний комітет почав боротьбу за скасування ПЗЗ в жовтні-2005. Тепер в комітеті заявляють: наступного тижня Київстар GSM введе тарифний план, де платити за з’єднання вже не прийдеться.

2007, вівторок

Горе-соціологи. Партія регіонів оприлюднила результати соціологічного дослідження, згідно з якими вона б могла отримати 227 голосів в парламенті, якби вибори відбувалися цього тижня. Проте регіоналів не засмутило, що якщо підсумувати результаті всіх партій, які даються у дослідженні, вийде, що в парламенті не 450 місць, а всі 516.

2008, четвер

– Співак і нардеп Святослав Вакарчук складає депутатські повноваження. Він назвав це єдиним способом бути собою. "Полiтичне життя держави звузилося до безжальної сутички за владу. Її жертвами стають не лише моральнi принципи, а й нацiональнi iнтереси", – пояснив Вакарчук, який став нардепом за списками НУНС.

– Міністр МВС Юрій Луценко припустив, що буде балотуватися на майбутніх виборах президента України. А от спікер Арсеній Яценюк запевнив, що свою кандидатуру в президенти висувати не буде.

За результатами першому туру президентських виборів 2010 року Яценюк посяде четверту сходинку. Луценко не балотуватиметься.

– Українській владі слід не обмежуватися деклараціями щодо членства в НАТО, а взятися за прагматичну роботу на міжнародній арені, вважає керівник Офісу представництва НАТО в Україні Джеймс Грін. А от в Росії заявили, що вони ніколи не миритимуться з прагненням України вступити в Північноатлантичний альянс.

2009, п’ятниця

– Періодом втрачених можливостей назвав роки президентства Віктора Ющенка екс-посол США в Україні Стівен Пайфер. А однією з найбільших проблем сучасної України він назвав нездатність громадян впливати на владу в період між виборами.

– НУНС готовий підтримати кандидатуру Юлії Тимошенко на виборах президента України, якщо буде підписано угоду про спільні дії після виборів. Відповідний документ вже передали Тимошенко, каже представник коаліційної частини НУНС Олександр Третьяков.

2011, неділя

Віталій Кличко переміг поляка Томаша Адамека і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Бій зупинили у десятому раунді.

2012, вівторок

– Напередодні парламентських виборів газета "Сегодня" провела експеримент: зателефонувала представникам зірок української естради та запропонувала виступити на концерті у підтримку кандидата в депутати. "Майже всі виконавці були згодні не тільки на кілька слів, але й на докладний переказ біографії кандидата з акцентами на найкращих її моментах. Правда, це коштувало б нам від $10 тисяч до $20 тисяч за 30-50 хвилин виступу. При цьому практично ніхто не поцікавився особистістю кандидата, чиє прізвище ми навмисне називали невиразно", – підсумувала газета. Єдиним, з ким не вдалося домовитися, став Святослав Вакарчук: його директорка пояснила, що він не бере участі у політичних агітаціях.

– "Я вам голови повідриваю, дуже скоро. Відразу після виборів, якщо ви будете розповідати і не робити". Президент Віктор Янукович погрожує міністру економічного розвитку Петру Порошенку і всім, хто "хоче грати в політику".

2013, середа

Проти "Української правди" ведеться кампанія, мета якої – дискредитувати ЗМІ і знизити до нього довіру. В ряді інтернет-майданчиків (частина з яких підконтрольна першому віце-прем’єрові Олександру Арбузову) з’явився текст, в якому один з редакторів УП звинувачується в тому, що взяв гроші за розміщення російських темників.

""Младореформатори" безсоромно використовують антиросійський ажіотаж в Україні для виправдання власної неефективності. Ми заявляємо – у громадянина Арбузова кишка тонка, щоб боротися з правдою чесними методами", – йдеться у відкритій заяві УП.

2014, четвер

– Із полону бойовиків в результаті переговорів звільнили 21 особу, повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов. Серед них: військові, цивільні та учасники добровольчих батальйонів.

– Незважаючи на домовленості про припинення вогню, обстановка в зоні АТО залишається напруженою. Ділянка, яка контролюється бойовиками, збільшилась.

– Росія оголосила в міжнародний розшук українського руфера Григорія Мустанга. Той перефарбував у кольори українського прапору зірку на сталінській висотці в Москві.

2015, п’ятниця

– СБУ заявила про затримання злочинної групи, яка планувала вбивство міністра МВС Арсена Авакова та інших впливових осіб. Одним з організаторів цієї групи назвали керівника батальйону "Слобожанщина" Андрія Янголенка, який був нагороджений медаллю "За військову службу".

– Українець Станіслав Клих, якого Росія тримає в заручниках і намагається звинуватити в участі у війні в Чечні, заявив, що давав свідчення під тортурами. Клих звернувся до Європейського суду з прав людини і розказав про численні випадки насильства, за допомогою яких з нього хотіли добитися зізнання у вбивстві російських солдат.

– Севастопольський морський завод, що належав Петру Порошенку та був захоплений окупантами у Криму, став філією російського судноремонтного заводу "Звездочка".

2016, неділя

– 11 медалей здобули за день українські спортсмени на Паралімпійських іграх. П’ять з них – золоті.

– "Національні інформаційні системи", які виробляють новини для телеканалу "Інтер", не змінюватимуть редакційну політику і не звільнятимуть заступника директора з розвитку Ігоря Шувалова. Про це заявив директор НІС Олександр Пилипець.

4 вересня будівлю НІС підпалили, а наступного дня оточили активісти, які звинуватили канал в роботі на Кремль. Пізніше протестувальники заявили, що нібито дійшли згоди з керівництвом компанії і телеканал змінить редакційну політику.

Рустем Халілов, для УП