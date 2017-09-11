В порт Одессы прибыл турецкий десантный корабль

742 просмотра
Понедельник, 11 сентября 2017, 00:33

10 сентября в порт Одессы с дружественным визитом прибыл турецкий большой десантный корабль "Bayraktar" с курсантами Академии ВМС Турции на борту.

Об этом сообщает ВСМ ВС Украины в Facebook.

"Программа визита предусматривает, в частности, проведение протокольной встречи в командовании ВМС ВС Украины, экскурсии по городу и другие мероприятия", - говорится  в сообщении.

По информации турецкой стороны, в период с 5 по 25 сентября в ВМС Турции проводится учебная практика курсантов под названием "Открытое море", целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем и механизмов, обогащение опыта, знаний, развитие лидерских качеств.

Кроме того, курсанты имеют возможность получить практические навыки и знания в навигации, тактическом маневрировании, борьбе с пожаром, проведут парусные тренинги.

В Одессе корабль будет находиться до 12 сентября. Также "Bayraktar" совершит подобные визиты и в некоторые другие порты Черного моря.

 
 

Темы: Одесса Турция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Одессе экс-соратника Саакашвили поймали на взятке 9 сентября 2017, 19:08
В Одессе изъяли более $1 млн "общака" вора в законе 7 сентября 2017, 18:13
Грузинский "вор в законе" пытается верховодить в Одессе 5 сентября 2017, 13:58
powered by lun.ua
Главные новости
МВД: из-за Саакашвили пострадали 11 полицейских и 5 пограничников
Саакашвили и Ко грозит 3 дела за пересечение границы
Саакашвили сел в машину и едет во Львов
Саакашвили прорвался через границу в "Шегинях"
Все новости
"Лев" для животных

Как работает современный центр для бездомных четвероногих

Гогольfest

Що дивитися і слухати на ювілейному Гогольfest