Полиция внесла сведения по факту о прорыве границы Саакашвили в ЕРДР

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Понедельник, 11 сентября 2017, 01:44

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, а также его сторонниками.

Об этом МВД сообщило на странице в Twitter.

"Полиция внесла в ЕРДР сведения по очевидным признакам преступления по ст.332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, в случае, если эти действия совершены по предварительному сговору группой лиц.

Ранее сообщалось, что во время инцидента с прорывом границы сторонниками Саакашвили 11  бойцов Национальной полиции и 5 работников Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

В МВД заявили, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины.

Темы: Саакашвили полиция
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