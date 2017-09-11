Полиция внесла сведения по факту о прорыве границы Саакашвили в ЕРДР

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, а также его сторонниками.

Об этом МВД сообщило на странице в Twitter.

"Полиция внесла в ЕРДР сведения по очевидным признакам преступления по ст.332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

#Поліція внесла у ЄРДР відомості за очевидними ознаками злочину за ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" https://t.co/ozKRyGQdCV — МВС України (@MVS_UA) September 10, 2017

Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, в случае, если эти действия совершены по предварительному сговору группой лиц.

Ранее сообщалось, что во время инцидента с прорывом границы сторонниками Саакашвили 11 бойцов Национальной полиции и 5 работников Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

В МВД заявили, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины.