В МИД Венгрии вызывают посла Украины из-за закона об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызывает в министерство на понедельник, 11 сентября, посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за недавно принятого закона об образовании.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, Сийярто намерен лично сообщить, что считает новый украинский закон "стыдом и позором".

По его словам, Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения.

Менцер добавил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.

Он также отметил, что по личному указанию Сийярто венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене.

Ранее Венгрия назвала закон об образовании "ножом в спину".

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", который начинает реформу образования в Украине.

В частности, закон сужает использование в украинских учебных заведениях языков нацменьшинств.

Румынская община в Черновицкой области попросила президента ветировать новый закон "Об образовании".

В то же время министр образования Лилия Гриневич отмечает, что принятая языковая статья закона "Об образовании" соответствует Конституции Украины.