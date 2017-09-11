Боевики ИГИЛ владеют 11 тыс сирийских паспортных бланков

Боевики "Исламского государства" имеют на руках более 11 000 настоящих паспортных бланков.

Об этом сообщило издание Bild am Sonntag со ссылкой на информацию Федерального управления по уголовным делам и немецкого министерства внутренних дел, передает DW.

Издание пишет, что эти бланки являются подлинными, то есть имеют соответствующие номера серии. Это порождает риск того, что боевики с помощью таких документов могли бы выдавать себя за беженцев.

По данным газеты, федеральное ведомство по делам миграции и беженцев по состоянию на октябрь 2016 года проверило 81301 подозрительный паспорт. В 8625 случаях (более 10 процентов) за 2016 год была зафиксирована подделка документов. В 2015 году было раскрыто 800 случаев фальсификации.

В первом полугодии 2017 года немецкая полиция зафиксировала сокращение примерно на четверть количества незаконных пересечений границы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.