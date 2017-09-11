Судилище над Чийгозом: под судом полиция и "рамки"

Утром 11 сентября к Верховному суду Крыма, где должны вынести приговор по делу одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, стянули полицию и установили металлоискатели.

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook.

"К Верховному суду Крыма стянули полицию, запретили проезд машин по улице Павленко, площадь перед судом ограждена, выставлены рамки металлоискателей", - написал Полозов.

Он отметил, что приговор будут выносить в самом маленьком зале на 10 человек.

"Российская Фемида собирается вынести неправосудный приговор Ахтему Чийгозу", - подчеркнул Полозов.

Он добавил, что во время оглашения приговора будет с Чийгозом в СИЗО, а после придет к суду, где сделает заявления.

Во время оглашения приговора буду с Ахтемом Чийгозом в СИЗО. После приду к суду, где сделаю заявления. #FreeChiygoz https://t.co/TcSuIxv2KC — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 11 сентября 2017 г.

Как известно, подводя итоги заседания суда 7 августа, Полозов высказал предположение, что Чийгоза посадят на 6-7 лет.

По мнению адвоката, после вынесения приговора российские власти "будут использовать этот факт в политических торгах".

Прокурор успела попросить суд наказать Чийгоза 8 годами колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.